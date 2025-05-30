Grup Yorum'un şarkılarına erişim engeli! Önce YouTube ardından da Spotify

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Grup Yorum'un şarkılarına erişim engeli! Önce YouTube ardından da Spotify

Youtube’da Grup Yorum şarkılarına erişim engeli getirilmişti. Spotify’dan da benzer bir hamle geldi. Grup Yorum’un Spotify’daki şarkılarına da erişim engeli getirildi.

1985 yılında kurulan Grup Yorum’un iki kanalına erişim engeli getirildi. Önce Youtube ardından da Spotify. Öte yandan, bireysel olarak paylaşılan videolara da ulaşılamıyor. Grup Yorum’a ait “halklarınsesiyiz” ve “grupyorumtv” isimli kanallar kapatılırken, Kalan Müzik tarafından paylaşılan şarkılara da erişim engeli getirildi.

1748553030128-new-project.jpg

TÜRKİYE'DE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

YouTube erişim engeline sebep olarak, “Bu içerik, hükümet tarafından yapılan yasal bir şikayet nedeniyle bu ülkenin alan adında kullanılmıyor” açıklaması yaptı.

YouTube’dan sonra müzik yayın platformu Spotify da Grup Yorum şarkılarına Türkiye’den erişimi engelledi.

Spotify’da yer alan birçok Grup Yorum parçası da platformdan kaldırıldı veya erişilemez hale geldi.

1748588192434-whats-app-image-2025-05-30-at-09.jpg

grup-yoruma-sansur-youtubeun-ardindan-spotifyda-da-erisim-engeli.webp

s-7e2cab386954f6c7cefdf9f4da1b2d8e559461bc.jpg

Son Haberler
Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştiriliyor! Ekimi başladı
Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştiriliyor! Ekimi başladı
İETT otobüsünde taciz iddiası: Kendini tokatlayıp küfürler savurdu
İETT otobüsünde taciz iddiası: Kendini tokatlayıp küfürler savurdu
Özgür Özel'den konfederasyonlara ziyaret! Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Özgür Özel'den konfederasyonlara ziyaret!
Çağın hastalığı MS belirtisi olabilir! Uzmanlar diş ağrısı çekenler 'Aman dikkat' diyerik uyardı
Çağın hastalığı MS belirtisi olabilir! Uzmanlar diş ağrısı çekenler 'Aman dikkat' diyerik uyardı
Muslera'nın yeni takımı belli oluyor: 'Gerçekten istiyoruz'
Muslera'nın yeni takımı belli oluyor: 'Gerçekten istiyoruz'