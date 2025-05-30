Grup Yorum'un şarkılarına erişim engeli! Önce YouTube ardından da Spotify

1985 yılında kurulan Grup Yorum’un iki kanalına erişim engeli getirildi. Önce Youtube ardından da Spotify. Öte yandan, bireysel olarak paylaşılan videolara da ulaşılamıyor. Grup Yorum’a ait “halklarınsesiyiz” ve “grupyorumtv” isimli kanallar kapatılırken, Kalan Müzik tarafından paylaşılan şarkılara da erişim engeli getirildi.

TÜRKİYE'DE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

YouTube erişim engeline sebep olarak, “Bu içerik, hükümet tarafından yapılan yasal bir şikayet nedeniyle bu ülkenin alan adında kullanılmıyor” açıklaması yaptı.

YouTube’dan sonra müzik yayın platformu Spotify da Grup Yorum şarkılarına Türkiye’den erişimi engelledi.

Spotify’da yer alan birçok Grup Yorum parçası da platformdan kaldırıldı veya erişilemez hale geldi.