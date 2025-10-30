Galatasaray'da forma giydiği 50 maçta 51 gol katkısına imza atarak etkileyici bir form grafiği çizen yıldız oyuncu Victor Osimhen'in ismi Barcelona ile anılıyor.

"BARCELONA GELECEK SEZON İÇİN SANTRAFOR ARAYIŞINDA"

El Mundo Deportivo'dan İspanyol gazeteci Gabriel Sans’a göre Barcelona, gelecek sezon için Nijeryalı golcüyü listesine ekledi.

Radyospor’a konuşan Gabriel Sans, “Barcelona, çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandowski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var, nasıl döner bilinmiyor.” dedi.

"OSIMHEN TRANSFER LİSTESİNDE"

Sans, iddiasını şöyle sürdürdü:

“Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin; ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşma oldu ne de müzakere. Kesin olarak Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde; ancak Lewandowski'nin durumu belirleyici olacak. Osimhen gol ve başarı demek. Barcelona onu çok yakından takip ediyor.”