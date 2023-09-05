GTA 6 için çok konuşulacak fiyat iddiası. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Sevilen oyunlardan biri olan GTA 6'nın ne kadara satılacağı iddiaları ortaya çıktı. Duyanlar 'yok artık' dedi.

GTA 6 için çok konuşulacak fiyat iddiası. Duyanlar kulaklarına inanamadı

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; GTA 6 bir süredir geliştirilmeye devam ediyor.

Temmuz ayında paylaşılan bir raporda Rockstar oyununun bütçesi için 2 milyar dolar ayırdığı iddia edildi. Bu anlamda oyunun oldukça pahalı olduğu belirtildi.

GTA 6’nın bütçesiyle doğru orantılı olarak 150 dolara satılacağı belirtildi.

Henüz Rockstar‘dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de oyuncuların büyük bir bölümü fiyatlandırmayı çok fazla buldu.

Ayrıca oyunla ilgili bazı test görselleri ve video sızdırıldı.

M. Can AKA sosyal medya hesabından oyunla ilgili video ve görselleri paylaştı.

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