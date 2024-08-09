GTA 6’dan milyonlarca oyuncuyu isyan ettirecek bilgi geldi

Düzenleme: Serkan Talan
GTA 6’dan milyonlarca oyuncuyu isyan ettirecek bilgi geldi

GTA 6’nın çıkışını bekleyen milyonlarca oyuncuyu isyan ettirebilecek bilgi geldi. Öte yandan son ortaya çıkan bilgiler oyunun çıkış tarihi ile ilgili beklentileri karşıladı.

Milyonlarca oyuncu yıllardır GTA 6’nın çıkışını bekliyor. Serinin son oyunu GTA 5’in çıkışının üzerinden 11 yıl geçerken dünyada en fazla satan oyunu oldu. GTA 5 özellikle online tarafında büyük başarı yakalarken Rockstar herkesin beklediği duyuruyu 8 ay önce yaparak ilk GTA 6 fragmanını yayınladı. Fragmanın yayınlanması sonrası oyunla ilgili beklentiler büyük ölçüde arttı. Fragmanda oyunla ilgili birçok ayrıntı yer aldı.

Aradan geçen 8 ayda çeşitli sızıntılar olsa da Rockstar henüz yeni bir fragman ya da oynanış görüntüsü yayınlamadı. Ancak son çıkan bir rapor milyonlarca oyuncuyu isyan ettirebilir.

GTA 6’nın yapımcısı Rockstar’ın çatı firması olan Take Two’nun son mali raporlarında oyunun çıkışı ile ilgili bilgiler yer aldı. Buna göre GTA 6’nın 2025 yılının sonbahar aylarında çıkması bekleniyor. Take Two’nun mayıs ayında çıkan mali raporunda da oyunun çıkışı için 2025 yılının sonbahar ayları gösteriliyordu. Böylece çıkış tarihi konusunda şimdilik bir ertelemenin beklenmediği ortaya çıktı

MİLYONLARCA OYUNCU İSYAN EDEBİLİR

Ancak 2025 yılı mali kazanç beklentilerinin yer aldığı rapordaki bir ayrıntı milyonlarca oyuncuyu isyan ettirebilir. Buna göre GTA 6’nın çıkmasının beklendiği platformlar arasında PC yer almıyor. Bu duruma göre oyunun ilk çıkışı PC’de gerçekleşmeyebilir. Mali rapora göre GTA 6’nın ilk çıkışının Play Staiton 5 ile XBOX konsollarında olacağı belirtildi. Eğer raporda yazanlar uygulanırsa PC kullanıcıları GTA 6’yı oynamak için daha fazla beklemek durumunda kalacak.

GTA 5 PC’YE 2 YIL SONRA GELMİŞTİ

Bu durum Rockstar için sürpriz bir gelişme değil. Çünkü, GTA 5, ilk çıkışını 5 Eylül 2013’te Play Staiton 3 ve XBOX 360 konsollarında yapmıştı. Oyunun PC’ye gelişi ise 2015 yılının nisan ayını bulmuştu. Ancak beklentiler, PC’ye çıkışın daha geç olsa bile 1 yıldan kısa sürmesi yönünde. Rockstar’ın önümüzdeki dönemde konuyla ilgili resmi duyuruyu yapması bekleniyor.

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