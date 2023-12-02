GTA 6'nın fragman tarihi belli oldu. Herkes merakla o günü bekliyor

Oyun dünyasında en çok beklenen yapım olan GTA 6’nın fragmanının yayınlanacağı tarih belli oldu. Rockstar, ilk fragmanın 5 Aralık’ta yayınlanacağını bildirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
GTA 6'nın fragman tarihi belli oldu. Herkes merakla o günü bekliyor

Dünyanın en çok oynanan oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu GTA 6'nın Aralık ayında fragmanının çıkacağı açıklanmıştı. Ancak firma tarafından net bir tarih verilmemişti.

Birçok kişi 7 Aralık'ta düzenlenecek olan The Game Awards 2023'te (Yılın oyun ödülleri) oyunun fragmanının yayınlanmasını bekliyordu. Ancak Rockstar Games Twitter'dan duyurduğu yeni bir karar ile GTA 6'nın The Game Awards 2023'ten önce yayınlanacağını açıkladı.

Şirketin açıkladığı bilgilere göre Rockstar Games 5 Aralık tarihinde GTA 6'nın fragmanını yayınlayacak.

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