Guardiola basketbola el attı. Yaptıklarıyla hayrete düşürdü

Geçtiğimiz zamanlarda Boston Celtics maçını izleyip koç Joe Mazzula ile basketbol hakkında sohbet eden İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, basketbola da el attı ve bu kez atışlarıyla dikkat çekti.

PEŞ PEŞE İSABETLİ ŞUTLAR

Basketbola olan ilgisiyle tanınan Guardiola, ardı ardına isabetli şutlar atarak izleyenleri hayrete düşürdü.

Yayınlanan video, binlerce görüntülenme alırken, yorum ve beğeni yağdı.

SAYISIZ KUPALAR

Manchester City'nin başında olan 53 yaşındaki teknik direktör, sayısız şampiyonluklar yaşadı ve kupa koleksiyoneri oldu.

3 kez yılın teknik direktör ödülü kazanan Guardiola'nın, kulüp başarıları şu şekilde:

- 3 UEFA Şampiyonlar Ligi

- 4 UEFA Süper Kupası

- 4 FIFA Kulüpler Kupası

- 6 İngiltere Premier Lig

- 2 İngiltere Kupası

- 4 İngiltere Lig Kupası

- 2 İngiltere Süper Kupası

- 3 İspanya La Liga

- 2 İspanya Kupası

- 3 İspanya Süper Kupası

- 3 Almanya Bundesliga

- 2 Almanya Kupası