Guardiola basketbola el attı. Yaptıklarıyla hayrete düşürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Guardiola basketbola el attı. Yaptıklarıyla hayrete düşürdü

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, basketbol oynarken yaptığı atışlarla gündem oldu. Guardiola'yı izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Geçtiğimiz zamanlarda Boston Celtics maçını izleyip koç Joe Mazzula ile basketbol hakkında sohbet eden İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, basketbola da el attı ve bu kez atışlarıyla dikkat çekti.

PEŞ PEŞE İSABETLİ ŞUTLAR
Basketbola olan ilgisiyle tanınan Guardiola, ardı ardına isabetli şutlar atarak izleyenleri hayrete düşürdü.

Yayınlanan video, binlerce görüntülenme alırken, yorum ve beğeni yağdı.

SAYISIZ KUPALAR
Manchester City'nin başında olan 53 yaşındaki teknik direktör, sayısız şampiyonluklar yaşadı ve kupa koleksiyoneri oldu.

3 kez yılın teknik direktör ödülü kazanan Guardiola'nın, kulüp başarıları şu şekilde:

- 3 UEFA Şampiyonlar Ligi
- 4 UEFA Süper Kupası
- 4 FIFA Kulüpler Kupası
- 6 İngiltere Premier Lig
- 2 İngiltere Kupası
- 4 İngiltere Lig Kupası
- 2 İngiltere Süper Kupası
- 3 İspanya La Liga
- 2 İspanya Kupası
- 3 İspanya Süper Kupası
- 3 Almanya Bundesliga
- 2 Almanya Kupası

guard-2.png

guard.png

İlgili Haberler
Saray'dan flaş Ali Koç açıklaması
Paris 2024'te görkemli açılış
Paris 2024'te görkemli açılış
Başakşehir 2 gün üst üste maç yaptı
Başakşehir 2 gün üst üste maç yaptı
Fenerbahçe'den flaş transfer. Fransız forveti resmen açıkladı
Fenerbahçe'den flaş transfer
Son Haberler
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü Otomotiv
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü
Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi Yerel Haberler
Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi
Kartal'da polisten kaçan bıçaklı şüpheli çöp konteynerinde yakalandı Yerel Haberler
Kartal'da polisten kaçan bıçaklı şüpheli çöp konteynerinde yakalandı
Saray'dan flaş Ali Koç açıklaması Spor
Saray'dan flaş Ali Koç açıklaması
Ağrı Dağı'na tırmanma şartları belirlendi Gündem
Ağrı Dağı'na tırmanma şartları belirlendi
Bal paketleme tesisinde büyük yangın Gündem
Bal paketleme tesisinde büyük yangın
Otobüste fıstıklı baklava ve meyve suyu ikramı şaşırttı Video
Otobüste fıstıklı baklava ve meyve suyu ikramı şaşırttı