Guardiola çıldırdı. Mevzu Haaland

Manchester City'de maç sonrası gerginlik basına yansıdı.

Guardiola çıldırdı. Mevzu Haaland

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City deplasmanda Everton'ı 3-0 yendi. City'nin teknik direktörü Pep Guardiola karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, oyuncusu Erling Haaland'a saha içinde gösterilen sertliğe tepki gösterdi.
İKİLİ MÜCADELE
Maç sonrasında formasını çıkaran Haaland'ın vücudunda çizikler ve izler olduğu belirtilirken, Norveçli golcüdeki bu yaraların Everton'un stoperi Yerry Mina ile girdiği ikili mücadelelerden kaynaklandığı ileri sürüldü.

"NE YAPTIĞINI BİLİYOR"

Haaland'ın durumuyla ilgili açıklama yapan Guardiola, Mina'ya sert tepki göstererek futbolcuyu kınadı ve şunları söyledi:
"Bu futboldan çok uzak bir şey. Ona bu tür şeylerden kaçınacak kadar iyi bir oyuncu olduğunu söyledim. Ne yaptığını biliyor. Ona sorun. Bu fiziksel ya da zihinsel bir şey değil. Gereksiz yaptığı şeyler var"

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