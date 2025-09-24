Guardiola Mourinho benzetmelerini tiye aldı!

Pep Guardiola, Arsenal ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Jose Mourinho ile benzerlik gösterdiğine yönelik yapılan yorumları tiye aldı.

GUARDIOLA ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Manchester City'nin Haaland'ın golüyle öne geçtikten sonra 'kaleye otobüs park etme' taktiğine geçerek defansta kalıp skorun üzerine yattığı ifade edildi. Son dakikalarda gelen Martinelli'nin golüyle 2 puan kaybeden Manchester City'de Guardiola eleştirilere yanıt verdi.

"OYUNCULARIMA SORABİLİRSİNİZ"

İspanyol teknik adam şunları söyledi:

"Premier Lig'i kazandığımızda sıkıcı bir takımdık, değil mi? Belki gelecekte oyuncular bu sezon ne kadar değiştiğimi anlatabilirler. Eğer gerçekten yaklaşımımı değiştirdiysem, bunu en iyi onlar anlatabilir, çünkü her toplantıda, her maçta, her maç sonrası toplantıda onlar var. Onlara sorabilirsiniz.

"ÇOK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR OLMALIYIM"

Bence oyunumuz tamamen aynı. Tamamen. Napoli'ye karşı oynadığımız oyunu değiştirdik mi? Hayır. Üç gün sonra oyun tarzımızı değiştirdik mi? Lanet olsun, ben gerçekten çok iyiyim, üç günde her şeyi değiştirdim... Gerçekten çok iyi bir teknik direktör olmalıyım.

​​​​​​​

"HER ZAMAN BÖYLE OLACAĞIM"

Emekli olana kadar, oynamak istediğim şekilde oynamayı çok isterim. Prensipler olarak, topu sahada yüksekte geri kazanmamızı, rakibin yapısını bozmak için çok fazla top hakimiyeti kurmamızı ve onları cezalandırmaya çalışmamızı tercih ederim. Her zaman böyle oldu ve her zaman böyle olacağım."