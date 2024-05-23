Guardiola'dan flaş Arda Güler açıklaması

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin son son maçlarda oynattığı Arda Güler, futbolu ve golleriyle gündem oldu. Arda'nın ünü İspanya sınırlarını da aştı ve tüm Avrupa'ya yayıldı.

Arda Güler'le ilgili son yorum Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan geldi.

Defensa Central'in haberine göre Guardiola, Arda Güler için "Madrid onu sık sık oynatırsa bu çocuk durdurulamaz, çocuk çok iyi" dedi.

Haberde Guardiola'dan Manchester City'den ayrılacağı belirtilen Bernardo Silva'nın yerine Arda Güler'i düşündüğü de yer aldı.

Ancak hemen altındaki yorumda da "Bunun için artık çok geç. Arda Güler'in Real Madrid'le 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi var.

Arda Güler'in Real Madrid'den ancak rekor bir bonservis bedeliyle ayrılması söz konusu olabilir ancak İspanyol devi elindekinin farkında ve onu kimseye kaptırmaya niyeti yok" ifadeleri yer aldı.