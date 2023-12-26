Guardiola’dan İstanbul açıklaması: Acıdan beslendik

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Guardiola’dan İstanbul açıklaması: Acıdan beslendik
Premier Lig'de 5. sırada yer alan Manchester City'de teknik direktör Guardiola samimi açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonun çifte şampiyonu İngiliz devi Şampiyonlar Ligi'nde grubunu yenilgisiz tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon kupa kaldıran City'de Pep Guardiola İngiliz basınına konuştu.

Pep, "Burada olmamızın nedeni, İstanbul'da Inter'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak değil" derken Şampiyonlar Ligi finaline vurgu yaptı.

İşte Guardiola'nın sözleri:

Bu noktada olmamızın nedeni; Monaco'ya, Liverpool'a, Tottenham'a, Lyon'a kaybettiğimiz karşılaşmalardır.

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye yenildik, ondan sonra son dakikada Real Madrid'e yenildik.

"CANIMIZ ACIDI"

O an canımız acıdı ancak artık acımıyor.

Bu mağlubiyetler geçtiğimiz sezon İstanbul'da Inter'e karşı kazanmamıza yardımcı oldu.

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