Guatrı bitiren bitkiler ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan guatrı bitiren bitki listesi ortaya çıktı.

İşte o bitkiler…

Guatra iyi gelen bitkilerin deniz yosunu, çuha çiçeği, dereotu, maydanoz, sarımsak, soğan, kereviz ve brokoli olduğu bildirildi.

Bu bitkilerin düzenli olarak tüketilmesi durumunda Guatr hastalığına bir daha yakalanılmayacağı ifade edildi.

GUATR NEDİR?

Boynun ön alt kısmında, nefes borusunun etrafında bulunan tiroit bezinin büyümesine ve şişmesine “guatr” denilir. Özellikle iyot eksikliği olan kişilerde yaygın görülür ve Türkiye’de de görülme sıklığı fazladır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, kadınlar erkeklere oranla 5 kat daha fazla risk altındadırlar.

GUATR BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yutkunma güçlüğü

-Nefes almada zorluk

-Öksürme

Guatr bazı hastalarda hiç belirti vermezken, bazı hastalarda boyunda şişliğin yanında yutma güçlüğü, öksürük, nefes darlığı ve ağrıya yol açabilir. Guatrda tiroit bezinin az veya çok hormon salgılamasına bağlı belirtiler de görülür. Yetersiz hormon salgılanması durumunda kilo alma, uyku hali, uyuşukluk, kuru ve kaba cilt, kabızlık, halsizlik ve saç dökülmesi görülebilir. Normalden fazla hormon salgılandığında ishal, çarpıntı, baş ağrısı, titreme, sinirlilik ve bulantı görülebilir.