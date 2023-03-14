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Selin Şekerci “Kraliçe” ile ekranlara dönüyor. "Güçlü kadın olmayı seviyorum"

Oyuncu Selin Şekerci, dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar” dizisinden uyarlanan ve başrollerini Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı Kraliçe'de Zeynep karakterini canlandıracak.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:09
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"Güçlü kadın olmayı seviyorum" Selin Şekerci “Kraliçe” ile ekranlara dönüyor

Selin Şekerci “Kraliçe” ile ekranlara dönüyor. ''Güçlü kadın olmayı seviyorum''
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Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar” dizisinden uyarlanan, başrollerini Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı yeni dizisi “Kraliçe” 22 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. 

Dizide Zeynep karakterini canlandıracak olan Selin Şekerci, Zeynep karakterinin kendisi ile benzerlikler taşıdığını belirterek heyecanını şu sözlerle anlattı:

“Ben güçlü kadınlar oynamayı seviyorum ve yine önüme oldukça güçlü bir karakter geldi. Zeynep’in bunun yanında bir sürü sofistike detayı da var. Zeynep’te kendimle ilgili de bir sürü şey buldum. Mesela Zeynep şifacı; otlarla bitkilerle ilgileniyor. Bunlar benim için çok tatlı detaylar. Bunları çalışabilirim, araştırabilirim. Ben böyle şeyleri seviyorum. Zeynep’le ilgili takılar yaptırdım. Kostümlere aksesuar olsun diye… çiçekleri araştırdım ne neye iyi gelir şeklinde… Zeynep içinde bir sürü şey bulabileceğim bir karakter. Benim de onun dünyasında yaşayabileceğim bir rol. Bu yüzden çok heyecanlıyım.” 

Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alan “Kraliçe” 22 Mart Çarşamba akşamı Kanal D’de…

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