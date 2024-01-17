Güçlü rüzgar yelkencilere Tenzor International Cup'ta zor anlar yaşattı

Bodrum’da düzenlenen yarışlara 13 takım katılım gösterdi.

İlk gün rüzgârın zayıf olması sebebiyle yarışlar gerçekleştirilemedi. İkinci günde ise ilk günün tersine çok kuvvetli rüzgâr yarışçılara güçlük çıkardı ve ufak tefek kaza olaylarına sebep oldu.

28 deniz miline ulaşan rüzgâr hızı takımlara büyük yarış heyecanı yaşatsa da gün içinde sadece 2 yarış yapılabilindi. Zor koşullarda geçen ikinci günün 2 yarışını da Bogatyrs takımı lider bitirdi.

Kuvvetli rüzgâr, regattanın üçüncü ve son gününde 15-18 deniz mili arasında değişen ve yarışa daha uygun bir rüzgâra dönüştü.

Son gün yapılan 5 yarışta takımlar yüksek sürate erişti. Dönüş noktalarında teknelerin ara sıra birbirine değmesi kaçınılmazdı, ama ciddi bir problem olmadı. Çekişmeli geçen yarışlarda finiş çizgisine hep birlikte varan teknelerde genel klasmanda galibiyet “Bogatyrs” ekibinin oldu. Ekibin kaptanı Konstantin Besputin değerlendirmesinde “Çok iyi bir başlangıç yaptık ve çoğu yarışta ilk 3’te bulunduk. Öne çıktık ve her defasında 1-2 puan kaptık. Son yarışta etabı kazandığımızı fark ettik, ama gevşememeye çalıştık. Genel seri için her puan kıymetlidir. Rakiplerin hepsi iyi performans gösteriyor. İlerleyen zamanda yarışmak daha da eğlenceli olacak, rekabet listesi gittikçe güçleniyor.” diye konuştu.

Etapta Dolce Vita ikinci, Tenzor Team üçüncü olarak podyuma çıktı. Yarışlara katılan Türk ekiplerinden Cheese Sailing dördüncü sırada yer alırken Corinthian sıralamasında Ayaz takımı birinci oldu.

Tenzor International Cup 2023/2024 Açık Kış Serisinin bir sonraki etabı 8-11 Şubat tarihlerinde yapılacak.