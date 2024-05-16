Gücü zirve yaptı fiyatı aynı kaldı. Aracı kullanana yarış otomobili hissi yaşatıyor

Mini Cooper'ın 'S' ve 'C' baz modellerde motor güçleri artarken, fiyatları hemen hemen aynı kalacak.

Yeni Cooper S'in gücü 178 HP'den 204 HP'ye, maksimum torkuysa 280 Nm'den 300 Nm'ye çıktı. Bu da 6,6 sn'lik 0-100 km/s süreyi rekor sayılacak zamanda katetmesi anlamına geliyor. Aracın ortalama tüketimi ise 6,1 lt/100 km.

Cooper S'in 32 bin 900 Euro'luk Almanya fiyatının aynı kalacağı belirtiliyor. İsmi artık Cooper C olan baz modelde durum Cooper S'e göre farklı. Güncel modelin 26 bin 900 Euro olan Almanya fiyatı yenisinde 28 bin 900 Euro civarında olması tahmin ediliyor.

Yeni Mini Cooper 3 kapı Türkiye'de 1 milyon 992 bin TL'ya satışta. Countryman C ise 2 milyon 658 bin TL'den satılıyor. John Cooper Work S ise 2 milyon 845 bin TL'den alıcılarını bekliyor.

Mini Cooper'ın 'S' ve 'C' baz modellerinin bu fiyatlar civarında olacağı ya da biraz üstünde satılabileceği tahmin ediliyor.

Ancak karşılığında daha zengin donanımlar ve 136 HP yerine 156 HP güç sunacak. 220 Nm'lik torkun da 230 Nm'ye yükselmesiyle C, 7,7 sn'de 100 km/s'ye ulaşabilecek.