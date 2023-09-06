Guidetti'nin şampiyonluk gecesinde Milli Takım'a yaptığı büyük ayıp ortaya çıktı

Yıllarca Filenin Sultanları'nda başantrenörlük yapan Guidetti'nin yaşanılan şampiyonluk sonrası Milli Takım'a yaptığı ayıbı Atilla Gökçe anlattı.

Guidetti'nin şampiyonluk gecesinde Milli Takım'a yaptığı büyük ayıp ortaya çıktı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı setlerde 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Tüm Türkiye yaşanılan bu şampiyonluğu kutlarken Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe Sırbistan başantrenörü Guidetti’nin Filenin Sultanları’na yaptığı ayıbı anlattı.

Atilla Gökçe’nin Guidetti ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Kupa seremonisinde CEV’in şampiyon takım için ortaya koyduğu 500 bin Euroluk ödülün kocaman sembolik çekini aldılar ve hemen arka tarafa bıraktılar. Aşkın parayı yendiği bir andı o. Çok etkilendim. Peki o para nasıl dağıtılacak? TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ dostum açıkladı: “Elimizi sürmeyiz. O parayı takıma, teknik ekibe ve hizmetin görünmez kahramanlarına dağıtacağız.” Güzel para, helal olsun. Güle güle harcasınlar. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun yıllık bütçesi 160 milyon TL… 30’a yakın sponsorları var. Verdikleri paranın açıklanmasını istemiyorlar. Bazı olaylar ve rekabet nedeniyle haklı olduklarını düşünüyorum

Akif Başkan’a takıldım: “O paradan emektar Guidetti’ye de küçük bir pay vermeyi düşünüyor musunuz?” Üstündağ güldü, ”Şaka yaptığını biliyorum. Guidetti bizi üzdü” dedi. Başkan anlattı ki yakın bir geçmişe kadar Milli Takımın antrenörlüğünü yapan, Vakıfbank takımında mesleğine devam eden, Türk eşi Bahar hanım ve küçük kızıyla İstanbul’da yaşayan, bize bir çok oyuncu kazandıran Giovanni Guidetti, Sırbistan’ın başında yer aldığı finalden sonra, bizimkileri tebrik etmemiş. Özetle “enişte” ayıp etmiş"

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