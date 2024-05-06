Konyaspor'un Fenerbahçe'ye yaşattığı kabusu açıkladı

Konyaspor...

Defalarca yazdım, yazmaya da devam edeceğim...

Bu şehrin markasıdır...

Sevseniz de markasıdır, sevmeseniz de...

Eğer Konya’da yaşıyorsanız, ne iş yaparsanız yapın, kariyeriniz, sıfatınız, apoletiniz ne olursa olsun, unutmayın ki, Tümosan Konyaspor neredeyse, siz de oradasınız...

Bir bir daha iki...

Bu takım küme düşerse eğer, sadece futbol takımı düştü diye yorumlamayın...

Konyaspor’la birlikte 3 milyonluk Konya’da küme düşer...

Valisi, Belediye Başkanı...

Milletvekili, siyasetçisi...

Atananı, seçileni...

Okumuşu, cahil’i...

Gazetecisi, sanayicisi, esnafı...

Havada uçanı, yerde kaçanı...

Sananecisi, bananecisi...

Kısacası hep birlikte küme düşeriz...

Bu travmayı geçmişte iki kez yaşadık. Nasıl küme düşülür gördük. İçimiz yandı…

Konya için ne kadar kötü bir durum...

Bu takımın bu noktalara gelmesi, bu şehre hiç yakışmadı ve yakışmıyor...

Şu da var; çıkmadık canda umut var…

Fenerbahçe’den alınan bir puan belki de Konyaspor’u ligde bırakacak…

Umarım öyle olur…

Şu gerçeği de unutmamak lazım; gerçekten kötü, hem de çok kötü bir sezon geçiriyor Konyaspor…

Hem de hiç hak etmediği halde…

*

Sinan Engin, Ahmet Çakar, Ertem Şener ve Abdülkerim Durmaz…

Televizyonda yaptıkları yorumlarla, ligin altını üstüne getirirlerken, özellikle alttaki takımların durumunu masaya yatırdılar ve kendilerince bir analiz yaptılar…

Özellikle Sinan Engin’in “Konyaspor’un işi çok zor, bana göre düşen 4. takım olabilir” sözleri, açık konuşmak gerekirse, burnumun direğini sızlattı…

Haklı mı?

“Haksız” diyebilir miyiz?

Konyaspor’un düştüğü duruma bakar mısınız!

Nasıl oldu, nasıl becerdiler anlamak mümkün değil…

Bu kulübün geleceğini “ipotek” altına alanlara ne demek lazım?

Birisi geliyor, tüyü bitmemiş yetimin hakkını çarçur ediyor, kulübün geleceğini, hem maddi, hem de manevi yerin yedi kat dibine gömüyor, sonra da hiçbir şey olmamış gibi, elini kolunu sallayarak bu şehirde “ahkam” kesiyor...

“Kim?” diye sormayın…

“Davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyen muhteremden başka kim olabilir?

xxx

Maça gelince…

Bu maçı nasıl yorumlamak lazım bilemiyorum…

Omeroviç’in 4-2-3-1’inden sonra, Ali Çamdalı’nın nasıl bir sistemle ve nasıl bir futbol aklıyla sahaya yayılacağını açıkçası çok merak ettim…

Maçın başlama düdüğüyle gördük ki, Konyaspor teknik ekibi, Fenerbahçe ataklarını durdurmak için beşli defansı tercih etti…

Buna göre Uğurcan, Adil ve Hadebe defansın ortasında görev yaptı…

Sağda Ahmet Oğuz, solda Guilherme yer aldı. İleride zaman zaman Oğulcan ve Ndao, Çikalleşhi’ye destek verdi…

Fenerbahçe ise klasik dizilişiyle başladı maça…

Karşılaşmaya her iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi…

Lig’de Konyaspor ile birlikte 6 takım düşmeme mücadelesi vermekte. Dahası, ateş hattını 6 takım oluşturmakta…

Lige erken veda eden İstanbulspor dışında Pendikspor, Hatayspor, Gaziantep, Konyaspor ve Karagümrük en yakın adaylar. 39 puanlı Ankaragücü rakiplerine oranla biraz daha rahat konumda bulunmakta…

Konyaspor’da sakat olan Moreno ve kart cezalısı Sambou ve Ethemi, Fenerbahçe de ise Leonardo Bonucci, Serdar Aziz ile birlikte sakat olan İsmail Yücel ve Oosterwolde kadroda yer almadı…

Teknik adamlar Beşiktaş maçında sakatlanan ve sezonu kapatan İsmail’in yerine orta alanda Mert Hakan Yandaş’a görev verdi…

İlk dakikalarda Konyaspor bir adım daha atak göründü….

Orta alan mücadelesinin ön plana çıktığı maçın ilk 15 dakikası pozisyonsuz ve golsüz geçildi…

19. dakikadan itibaren defansını da orta alana kadar çıkartan Fenerbahçe, oyuna ağırlığını koyarak ilk tehlikeli atağını 21. dakikada geliştirdi ve Tadic topu müsait durumda auta attı...

Konyasporlu futbolcuların çıkarken kaptırdıkları toplarda Fenerbahçeli oyuncular sabırla pas yaptılar ve gelişen atakta Dzeko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik’te kaldı…

Belirli bölümlerde futbolun doğası gereğince sertleşen ve sık sık faullerle kesilen maçın 44. dakikasında Ferdi soldan ceza alanına kadar girdi, çaprazdan vuruşunda top kaleci Slowik’ten döndü, Mert Hakan önünde bulduğu meşin yuvarlağı altı pasın üzerinde üstten auta attı…

İlk yarıda gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti…

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

Fenerbahçe ikinci yarıya iki değişiklikle daha baskılı başladı. Çok adamla kapanan Konyaspor defansını geçmek için Fenerbahçe teknik adamları beklendiği gibi Batshuayi’yi sahaya sürdü. Deco’nun yerine de Çağlar oyuna girdi…

50. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Edin Dzeko’nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti….

Fenerbahçe ‘de Samuel ve İrfan Can’ın sakatlanmasının ardından ikinci yarının ilk 8 dakikasında teknik adamlar zorunlu olarak iki değişikliğe daha gitti, Cengiz ve Mert Müldür oyuna dahil oldu…

Yedekleri de şampiyonluk kovalayacak kapasiteye sahip Fenerbahçe bu değişikliklere rağmen baskısını sürdürdü…

Sarı-lacivertliler 60-65. dakikalar arasında golcü futbolcusu Edin Dzeko ile üç net pozisyondan yararlanamadı, Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Slowik gole izin vermedi…

Konyaspor defansının olağanüstü savunması ve kaleci Slowik’in kurtarışları sonucu Fenerbahçe uzun ve yüksek toplara döndü. 70. dakikada Dzeko kafa ile meşin yuvarlağı yine auta attı…

Maça iyice ağırlığını koyan konuk takım 76. dakikada bu kez Batshuayi ile gole yaklaştı, ancak topu kale yerine auta atınca skor değişmedi...

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Konyaspor defansını açmak için 81. dakikada Serdar Dursun’u da oyuna alarak forveti 3’ledi…

84. dakikada, Adil’in ters kafa vuruşunda top üst filelerde kalınca stadı dolduran Konyaspor taraftarları derin bir oh çekti…

Fenerbahçe’nin baskısı devam ederken, 90. dakikada gelişen Konyaspor kontratağında Ndao’nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR’dan döndü…

Uzatma dakikalarında nefeslerin kesildiği maçın kalan dakikalarında Fenerbahçe’nin atakları sonuçsuz kaldı ve gol olmayınca takımlar puanları paylaştı: 0-0…

Bu sonuçla Konyaspor ligde kalma umutlarını artırarak son 3 maça taşırken, lider Galatasaray ile aradaki puan farkı 6’ya yükselen Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutları daha da azaldı.