Erdoğan Hamas'ın ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı. 'Batılı ülkeleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde saat 16:30’da başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat 19:50’de sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

“BATILI ÜLKELERİ İSRAİL YÖNETİMİNE BASKI YAPMAYA ÇAĞIRIYORUM”

Hamas'ın İsrail ile ateşkes kararı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Biz ortak coğrafyamızın daha kötüye gitmemesi savaşların yayılmaması için çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği açıklamasından memnuniyet duydum. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Batılı ülkelerin İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

“KISA ZAMANDA İNŞALLAH ATAMAYI BİLHASSA BAKANIMIZ AÇIKLAYACAKTIR”

Binlerce öğretmenin merakla beklediği öğretmen atamaları ile ilgili konuşan Erdoğan, “Bakanlığımızın kamuoyunun inceleme ve önerilerini açtığı Türkiye Yüzyılı Maarif modeli inşallah evlatlarımızı donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Sanata, bilime, spora, edebiyata önem veren, milli ve manevi değerleri kuşanmış bireylerin yetiştirilmesi sebebiyle zaman zaman güncellememiz temel ihtiyaçtır. Bakanlığımızın web sayfasından teklif, tenkit ve kıymetli fikirlerini bize ileten 57 bini aşkın kurum, kuruluş ve kişiye gönülden teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır” ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesinin mühim bir adım olduğunu belirten Erdoğan, PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediklerini, Irak Türkmenleri ile bir araya gelerek yanlarında olduğunu söylediklerini belirtti.

“KUZEY IRAK'TAKİ TERÖR BATAKLIĞINI TAMAMEN KURUTANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Erdoğan, “DEAŞ ve PKK fark etmeksizin terör belası Türkiye için olduğu kadar Irak için de büyük tehdit kaynağıdır. Bölgemizin ekonomik gelişmesi, siyasi huzura ve istikrara kavuşması terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Kuzey Irak'taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye'de yarım kalan işimizi vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. Kandil ve Suriye'deki terör baronları her fırsatta ülkemizi karıştırmaya, siyasete müdahale etmeye, vatandaşlarımızın üzerinde baskı kurmaya devam edeceklerdir. Hiçbir devlet böyle bir tehdidi görmezden gelemez. Manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız. Yakın dönemde Irak seyahatimizin etkilerini geniş bir yelpazede inşallah görmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

"TÜM İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

1 Mayıs işçiler gününde polise taş ve sopalarla saldıranlar hakkında konuşan Erdoğan, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Beşiktaş'taki gibi iş cinayetlerinin gündeme taşınması beklerdim. Birkaç vicdan sahibi kuruluş dışında bu konuları konuşan olmadı. 1 Mayıs 210 etkinlikle şölen havasında kutlandı. Lafa gelince emekçinin hakkını savunduğunu iddia eden işçi bayramında polisimize taş ve sopayla saldırarak kutlamayı tercih etti. Siyasette ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir. Siyasetten emekliye sevk edilenler dahil kimi çevrelerin 31 mart sonrası yapıcı atmosferi zedelemek için yoğun uğraş içinde oldukları anlaşılıyor. Muhalefetin de sorumluluk bilinciyle hareket ederek tek sermayesi gerilim ve kutuplaşma olanların oyunlarına gelmemesini bekliyoruz. Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı polislerimizi kutluyor hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum” ifadelerini kullandı.

“BUNLARIN DERDİ NE TÜRKİYE NE TÜRKÇE'DİR"

Muhalefetin de bazı söylem ve eylemleriyle de radikal faşizme meyletmesinin Türkiye siyaseti adına gerçekten üzüntü verici olduğunu belirten Erdoğan, “Tekrar ayyuka çıkan Arapça alerjisinin gerisinde de aynı hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye ne Türkçe'dir. Bunlar içlerindeki marazı ve nefreti sürekli birilerine yönelterek egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır. Vatanına sahip çıkmak, ayrımcılık yapmak, yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret objesi haline getirmek demek değildir. Yıllık 54.3 milyarlık gelirle turizmi baltalayan bu faşist çapulculara asla müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.