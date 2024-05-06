Serdar Dursun dürüst davrandı. Neden kazanamadıklarını açıkladı

Fenerbahçeli Serdar Dursun berabere biten Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YAVAŞ OYNADIK"

Alınan beraberliğin nedenlerini anlatan Serdar Dursun, "Hayal kırıklığı yani... Yakışmadı bize. Buraya mutlak 3 puan parolasıyla gelmiştik. Tek düşüncemiz galibiyetti. İlk yarı çok yavaş oynadık. Konyaspor agresif oynadı. Çok net pozisyonlarımız vardı, birini atsaydık, 3-4 olabilirdi. Konyaspor sadece kapandı, çoğu zaman başarılı oldu. Bizim net pozisyonlarımız vardı, birini atmalıydık" ifadelerini kullandı.