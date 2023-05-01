Gül Sunal'ın evlilik yıl dönümü mesajı duygulandırdı. "Bu böyle yarım kalmayacak"

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Gül Sunal, 1975'te evlendiği ve 3 Temmuz 2000'de ani bir şekilde kaybettiği eşi Kemal Sunal'ı evlilik yıl dönümlerinde yad etti.

66 yaşındaki Gül Sunal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Tanıştığımız günlerde popüler olan şarkı bizim şarkımız oldu. Kemal İstanbul'da ben Ankara’da... Elbet bir gün buluşacağız... Bu böyle yarım kalmayacak. Ben hala o şarkıyı söylüyorum. 30 Nisan 1975... Saat 13.15" mesajını yazdı.

Öte yandan Kemal Sunal ile evliliğinden Ali adında bir oğlu ve Ezo adında bir kızı bulunan Gül Sunal, eşi hakkında merak edilenleri "Kemal, Hadi Gel Bi Kahve İçelim" kitabında kaleme aldı.