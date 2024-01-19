Gülben Ergen abisinin öldürüldüğünü açıkladı. O anları gözyaşlarıyla anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Gülben Ergen abisinin öldürüldüğünü açıkladı. O anları gözyaşlarıyla anlattı
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, katıldığı bir YouTube programında abisinin ölümüyle ilgili şoke eden bir itirafta bulundu.

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Gökhan Çınar’ın YouTube’ta yayınlanan programı Katarsis’e konuk oldu. Ergen’in açıklamaları, sosyal medyada gündem yarattı.

Annesi ve babasıyla ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Ergen, Çınar’ın kendisine yönelttiği, "Abi kardeş ilişkiniz nasıldı?" sorusunu da yanıtladı.

Ergen, "Çok güzeldi ama tadına doymadım ki! Ben 18 yaşımdaydım, abim 23 yaşındaydı. Abim çok güzeldi, ölmesi olacak şey değil. Birsürü hayalin çöp olması... Babamın ölümü bir darbeydi. Babamı kaybettiğimde her kızı çocuğunun üzüldüğü kadar üzüldüm ama abimi kaybettiğimde toparlayamadım iç dünyamı" ifadelerini kullandı.

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Ünlü şarkıcı, bu soruya cevap olarak ise şoke eden bir itirafta bulundu. Gülben Ergen, “Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim, ağabeyimi en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu, bizim bir cinayetimiz var yani” dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Ergen, "Yıllarca 'trafik kazasında kaybettim' diye geçiştirdim. Abimi en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu. Bizim bir cinayetimiz var yani! Alkol almış, nara atıyormuş, 'Rıfat' diye seslenmiş, o da 'İşim var' demiş. 'Hadi beş dakika baksana' demiş, bir tane sıkmış. Abim devrilmiş, çocuk gidip babama 'Mazhar Amca ben Rıfat'ı vurdum' demiş. Beraber yerden kaldırmışlar, bareber götürürlerken abim ölmüş. Çocuğun cahilliği ya da içki bütün kötülüklerin anasıdır" açıklamasında bulundu.

Gülben Ergen'in bu anları, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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