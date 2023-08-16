Gülben Ergen bankada olay çıkarmakla suçlandı

Gülben Ergen, kendisini bir bankanın camlarını yumruklayarak çalışanları tehdit etmekle suçlayan takipçisini ifşa ederek tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından hakkındaki iddiaya cevap veren şarkıcı, "Kamera kayıtlarıyla belgeleyerek size cevap vereceğim. Kamera kayıtlarını da birlikte izleyeceğiz" dedi.

Gülben Ergen bankada olay çıkarmakla suçlandı

Editör:Özge Ceren ÇİMEN

Bir sosyal medya kullanıcısı Gülben Ergen'in gittiği bankanın camlarını yumruklayarak çalışanları tehdit ettiğini iddia etti.

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Gülben Ergen'e mesaj atan bir kadın "Senin konserine gidip sana prim yaptıran bu millet acaba bugün mesai dışında bir bankanın camlarını yumruklayarak 'ben Gülben Ergen'im, bu bankanın sahiplerini tanıyorum' diyerek saygısızlık ve tehdit ettiğini biliyor mı acaba? Sen kimsin ya, hadsiz kadın" dedi.

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Kendisine ağır ithamlarda bulunan kadını Instagram hesabından ifşa eden Ergen ise söz konusu iddianın kamera kayıtlarıyla belgeleneceğini söyleyerek suçlamayı reddetti.

"YAZAN KİŞİ YAZDIĞINI SİLDİ VE HESABINI KAPATTI"

Gülben Ergen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dahası var, nezaketimden yazmadım. Yazan kişi yazdığını sildi ve hesabını kapattı. Çünkü bankanın kamera kayıtlarını istedim. Ben kin tutmam bilirsiniz. Kamera kayıtları izlensin. Anlayışım, nezaketim ve sıcaklığım karşısında defalarca nasıl özür dilediklerini görün isterim."

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