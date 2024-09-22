Gülben Ergen Narin'in annesine verdi veriştirdi: Bu kadının Allah'ı yok

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesinin büyük bir kısmı tutuklandı. Soruşturma devam ederken, cinayeti işleyenlerin kimlikleri araştırılıyor.

GÜLBEN ERGEN’İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Narin’in kaybolduğu ilk günden itibaren sosyal medyada sessiz kalmayan şarkıcı Gülben Ergen, Narin’in tutuklanan annesi Yüksel Güran’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Kahpelik iki bacak arasında değil.

Beyinde, vicdanda, yürekte.

Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var.



O avukat kimse ona söylesin!

Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın!

1 aydır kan kustuk!

Kızına karşı dürüst ol be kadın!



Varsın yan sende,… pic.twitter.com/dY5ZHRhukz