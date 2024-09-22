Gülben Ergen Narin'in annesine verdi veriştirdi: Bu kadının Allah'ı yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gülben Ergen Narin'in annesine verdi veriştirdi: Bu kadının Allah'ı yok

19 gün boyunca güzel bir haber beklenen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasını ilk günden bu yana yakından takip eden Gülben Ergen, cinayet şüphelilerinden anne Yüksel Güran’a seslendi. "Kızına karşı dürüst ol be kadın" diyen Ergen, Narin'in annesinin fotoğrafını paylaştı.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesinin büyük bir kısmı tutuklandı. Soruşturma devam ederken, cinayeti işleyenlerin kimlikleri araştırılıyor.

GÜLBEN ERGEN’İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Narin’in kaybolduğu ilk günden itibaren sosyal medyada sessiz kalmayan şarkıcı Gülben Ergen, Narin’in tutuklanan annesi Yüksel Güran’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

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