Gülben Ergen'den Özkan Uğur'un ölümü sonrası flaş karar

Yoğun bakım ünitesinde uzun süredir tedavi gören Özkan Uğur'un ölümü sonrası şarkıcı Gülben Ergen aldığı kararla gündem oldu. Özkan Uğur’un acı vefatı sebebiyle konserini iptal eden Ergen, “Güçsüzüm” diyerek seyircisinden özür diledi.

Gülben Ergen'den Özkan Uğur'un ölümü sonrası flaş karar

Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenleri yasa boğdu. Birçok ünlü isim duygusal paylaşımlar yaparken, Gülben Ergen'den flaş bir hamle geldi. Ergen yarın akşamki Kuruçeşme Açıkhava konserini erteledi.

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KONSERİNİ AĞUSTOS'A ERTELEDİ

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Özkan Uğur'un vefatı sonrası adeta yıkıldı. Uğur'un acı haberini alır almaz sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Gülben Ergen, duyduğu üzüntü sebebiyle yarın akşamki Kuruçeşme Açıkhava konserini erteledi. Ünlü şarkıcı Instagram profiline Özkan Uğur'un fotoğrafını koydu.

"BANA YOLDAŞLIK YAPMALARINI İSTİYORUM"

Konserini Ağustos ayına ertelediğini belirten Gülben Ergen, "Yarın akşamki konserimi Ağustos ayına ertelemek zorundayım. İlk kez güçsüzlüğüm için dinleyicimden bana yoldaşlık yapmalarını istiyorum ve çok değerli dinleyenlerimden özür diliyorum."

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