Gülben Ergen'in sosyal medya hesabına inceleme! İsyan etti

Ünlü Şarkıcı Gülben Ergen, Türkiye gündemine oturan ve halen katilinin bulanamadığı ve davasının sürdüğü Narin Güran cinayeti ile ilgili paylaşımlarına ilk günden beri devam ediyor.

Gülben Ergen, duruşmanın ilk günü Diyarbakır'a da gitmiş ve mahkeme salonunda yerini almıştı. Toplumsal konularda duyarlılık gösteren isim X platformundaki hesabında günlerdir kapak fotoğrafını Narin'e ait bir fotoğraf kullanıyordu.

Gülben Ergen, Narin davasını takip ettiği ve mahkeme salonuna alındığı için de eleştirilmiş ancak Ergen buna da cevap verip yasal süreci izleyerek mahkemeyi takip etmenin hakkı olduğunu söylemişti.

Gülgen Ergen X hesabı üzerinden yaptığı bir yenilik ile dikkat çekti. Uzun süredir Narin Güran'ın fotoğrafını profil fotoğrafı olarak kullanan isim, Van'da şüpheli bir şekilde ölü bulunan Rojin'in fotoğrafını kullanarak Rojin dosyasına olan desteğini gösterdi.

Ailesi ile telefonla konuştuktan sonra kayıplara karışan Rojin'in de cesedi günler sonra son görüldüğü noktanın uzağında bulunmuştu. Rojin'in ailesinin henüz otopsi raporunun daha açıklanmamasına isyan etmesi ile Rojin davası da yine gündeme geldi.

Türkiye'de büyük üzüntü ile karşılanan şüpheli ölüm ile ilgili Gülben Ergen yine sosyal medyasından destek olduğunu gösterdi.

Ergen yaptığı açıklamada şunları söyledi:

78 gündür profil fotoğrafım Narin olarak değiştirdim.

Mahkeme sonrası profil fotoğrafımı Rojin'e çevirdim.

Twitter ilk kez kimlik sorgulaması ve inceleme yapıyor hesabıma.

Elon Mask Efendiye gel de anlat toplumsal farkındalık ve baskı yaratma çabamı

gülbenergen yazar yorum yaparsanız fark edermiş dediler.