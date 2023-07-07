Gülcemal final mi yapıyor? Gülcemal final fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in olduğu Gülcemal dizisinin 13. bölümde final yapması planlanıyor. Peki, Gülcemal final mi yapıyor? Gülcemal final fragmanı yayınlandı mı?

Gülcemal final mi yapıyor? Gülcemal final fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV’nin dizisi Gülcemal’in 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Murat Ünalmış ve Melis Sezen''in başrolünde olduğu Gülcemal’in yayınlanacak son bölümle final yapması bekleniyor. Peki, Gülcemal final mi yapıyor? Gülcemal final fragmanı yayınlandı mı?

GÜLCEMAL KONUSU NEDİR?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

GÜLCEMAL FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülcemal dizisinin 13. Final bölümü 13 Temmuz Perşembe akşamı FOX TV’de izleyicisiyle buluşacak.

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