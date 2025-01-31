Gülçin Aksoy'un anısına anlamlı sergi

Geçen yıl hayatını kaybeden akademisyen ve sanatçı Gülçin Aksoy’un anısına, öğrencileri ve kızı tarafından hazırlanan "Aklımda Bir Şey Vardı" isimli kişisel sergi, 4 Şubat – 28 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul Tophane'deki Depo’da ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi, Aksoy’un farklı dönemlerde ürettiği, farklı medyumlarla şekillenen eserlerinden bir seçki sunuyor.

Aksoy’un sanatsal pratiği, dil, kültür, beden, cinsiyet ve varoluş gibi derin meselelerin yanı sıra doğa ve iktidar politikaları üzerine yaptığı sorgulamalarla dikkat çekiyordu. Sergide, sanatçının not defterlerinden alınan alıntılarla eserlerinin arka planındaki düşünsel süreçlere de ışık tutuluyor.

Gülçin Aksoy, akademik kariyerine 1990’da Mimar Sinan Üniversitesi’nde başlamış, 2008’de Zekai Ormancı ile birlikte yürüttüğü Halı Atölyesi’ni devralarak çok yönlü, disiplinlerarası bir üretim alanına dönüştürmüştü.

Sanatçının, öğretme ve öğrenme süreçlerini harmanladığı üretim tarzı, onun hem bir eğitimci hem de bir sanatçı olarak etkisini artırmıştır. Aksoy, Hafriyat Grubu, Arada Grubu ve Atılkunst gibi kolektiflerin parçası olmuş, "Learning Process" ve "Ortak Mekik" gibi projeleriyle de farklı sanatsal alanlarda katkı sağlamıştır.

Aksoy’un eserleri, hem İstanbul hem de Münih’te açtığı kişisel sergilerde geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmuş, ulusal ve uluslararası sergilere katılım göstermiştir.

Sergi için kaleme alınan metinlerin çevirileri ve düzeltmeleri, Ekmel Ertan, Nazım Hikmet Richard Dikbaş, Nermin Saybaşılı ve Zeynep Sayın gibi isimler tarafından yapılmış, metinlerin son hali Ahsen Zeynep Özdemir, Esra Oskay, Merve Vural ve Nazım Hikmet Richard Dikbaş tarafından tamamlanmıştır.