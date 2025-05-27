Gülden Karaböcek’ten yıllar sonra şoke eden taciz itirafı! Ablasının eşiyle evlenmişti

Düzenleme: Kaynak: Günaydın
Gülden Karaböcek’ten yıllar sonra şoke eden taciz itirafı! Ablasının eşiyle evlenmişti

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan Gülden Karaböcek, ablası Neşe Karaböcek ile yıllardır küs konuşmuyor. Ablasının eşiyle evlenen Gülden Karaböcek yıllar sonra eniştesiyle ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu.

Ünlü sanatçı Gülden Karaböcek, çarpıcı açıklamalar. "İçimde çok şey yaşadım ama hep sustum" diyen Karaböcek, bunları kimseyle paylaşmadığını söyledi. Ablası Neşe Karaböcek'in oğlunun cenazesine gitmek istediğini, ama ablasının bir röportajında "Yüzünü görmek istemiyorum, içim kaldırmıyor" dediği için gitmediğini ilk kez itiraf etti.

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"11 YAŞIMDAN BERİ BENİ…”

Eniştesiyle neden evlendiğini söyleyen Gülden Karaböcek "Sahipsiz kaldım çünkü. O dönem yanımda kimse yoktu. Çok zor şeyler yaşadım. Hem de çok küçük yaşlardan itibaren. 11 yaşımdan beri beni taciz etti eniştem. Ablama söylemeyeyim diye beni korkutuyordu. Ablama da sanki ben ona meyil ediyormuşum gibi yansıttı" diyerek şoke etti.

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OLAN BANA OLDU

Gülden Karaböcek devamında ise "Ablama söyleyemiyordum, çok korkuyordum, ortalık birbirine girer diye. İki kardeşi birbirinden ayırdı. Aileme de söylemedim. Olan bana oldu. Onun da yaşattıkları yanına kaldı. Hem ablam üzerinden sonra da benim üzerimden çok paralar kazandı" ifadelerini kullandı.

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