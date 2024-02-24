Güldeniz, misafirliğe gittiği evde yangında öldü

Aşçı'nın yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi.

Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, kısa sürede büyüdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evin ön odalarında çıkan yangını 1 saatte kontrol altına aldı. Ardından içeri giren ekipler, Güldeniz Aşçı'nın cansız bedenini arkadaki odada buldu.

Yangın sırasında evde yalnız olduğu tespit edilen Aşçı'nın cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Ev sahibi Cavit Sığlam, "Evi kiraya verdiğim iki kız kardeşten biri yangın sırasında evde yalnızdı. Ne olduğu henüz belli değil" dedi.