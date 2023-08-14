Güldür Güldür oyuncusundan Erdoğan'ın sözlerine gönderme

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkenin ekonomik durumuna dair esprili bir göndermede bulundu.

Güldür Güldür oyuncusundan Erdoğan'ın sözlerine gönderme

Yaptıkları siyasi içerikle skeçlerle dikkatleri üzerine çeken Güldür Güldür ekibi, her ne kadar tatile çıkmış olsalar da oyuncuları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla gündemin nabzını tutmaya devam ediyorlar.

Ülkenini siyasi ve ekonomik atmosferine dair yaptıkları esprili göndermelerle beğeni toplayan ekibin üyesi Rüştü Onur Atilla, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız" sözlerini paylaşımına taşıyan Atilla, Erdoğan'ın bu sözlerine göndermede bulunarak "Tam şahlanacağız bir bunalma geliyor" yorumunu yaptı.

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