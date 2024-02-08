Güldür Güldür’ün ünlü oyuncusu 1yılda nasıl 45 kilo verdiğini açıkladı

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’da ‘İbrahim’ karakteriyle tanınan Rüştü Onur Atilla verdiği kilolarla gündemi salladı.

Atilla, 1 yılda nasıl 45 kilo verdiğini açıkladı. Oyuncu Atilla’nın son halini görenler ise adeta tanıyamıyor.

Sosyal medya hesabından kilo vermenin sırrını anlatan Atilla şöyle dedi:

365 gün, 45 kilo. ‘Nasıl oldu?’ diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamayanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz… Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. Yapın ya da yapmayın demem, diyemem.

SADECE AMELİYAT OLMUYO

Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim.