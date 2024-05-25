Güler TSK Komuta Kademesi ve OYAK Yönetim Kurulu Anıtkabir’de

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: OYAK'ın 64. Olağan Genel Kurulu nedeniyle, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve OYAK Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir ziyaretinde bulundu.