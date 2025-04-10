Gülhane Parkı'nda öğrencilere polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltına alındı

Gülhane Parkı'nda buluşan Türkiye İşçi Partili öğrenciler, polis ekipleri tarafından ablukaya alındı. TİP'in sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada, en az 43 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

“TESPİT EDEBİLDİĞİMİZ 43 GENCİMİZ HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINDI”

TİP’in X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"TİP'li Öğrenciler'in çağrısıyla Genel Başkanımız Erkan Baş'ın katılımıyla Gülhane Parkı'nda bir araya gelen gençlerimiz, hiçbir gerekçe gösterilmeden ablukaya alındı. Şu ana kadar tespit edebildiğimiz 43 gencimiz hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Bu ülkenin aydınlık geleceği olan gençlerimizin onuru ayaklar altına alınamaz, yarınları karartılamaz!

Bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltmek için tüm avukatları Vatan Emniyete, tüm dostlarımızı TİP İstanbul İl Binamızın önüne çağırıyoruz. Bu hukuksuzluk cevapsız kalmayacak!"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gülhane Parkı’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Parkta yapılan etkinlik sonrası polisler tarafından ablukaya alındı. Daha sonra 43 kişi gözaltına alındı.

TİP tarafından yapılan açıklamada "Korkunun adı sizsiniz: Susmayan, geri adım atmayan gençlerin karşısında tir tir titreyin! Bütün arkadaşlarımızı geri alacağız!"