Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binanın 6'ncı katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kasımpaşalı Güllü olarak tanınan Güllü düştü mü öldürüldü mü?" sorusu hala yanıtsız. Şarkıcının ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ortaya çıkan ses kayıtları ise olayın seyrini değiştirirken tüm oklar şarkıcının kızına çevrildi.

"SENİ YAKACAĞIM TUĞYAN"

Ortaya çıkan ses kaydında Bircan Dülger'in "Belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan" dediği duyuldu.

Dülger, Tuğyan Ülkem Gülter'in "Abla sen gelip demedin mi 'Ferdi beni oğlumla tehdit etti' diye" sözlerine de "Tamam 'Beni tehdit etti' demiş olabilirim ama Ferdi'nin adamı mesajları zaten birebir hepsini çıkarttı" diyerek karşılık verdi.

‘BENİ BU KADINDAN KURTAR ANNEM ÖLSÜN’

Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesinin ölmesini istediği mesajları gönderdiği yakın arkadaşı Bircan Dülger ile konuşmalarının dava dosyasına girdiği öğrenildi. Tuğyan'ın mesajlarda Dülger'e "Abla senin çevren geniş, beni bu kadından kurtar. Annem ölsün" dediği kan donduran mesajlar ortaya çıkmıştı.

YURT DIŞINA KAÇMA PLANI YAPMIŞLAR

ATV'de yer alan habere göre; yeni ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurtdışına kaçma planı yaptığı ortaya çıktı.

Ses kayıtlarında Tuğyan'ın "Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz bir de Gürcistan hakkımız var hala" dediği duyuldu.

Ülkem Gülter'in avukatı ise konuyla ilgili "Gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız" dedi.