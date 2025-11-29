26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma hala devam ediyor. Gazeteci Sevilay Yılman, SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporunun sonuçlandığını açıkladı. Yılman, canlı yayında 'Sen anneni atmışsın' diyerek Güllü’nün kızına seslendi.

DOSYAYA BAKAN SAVCI SAYISI 3'E ÇIKMIŞTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atanmış ve dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükselmişti.

Gazeteci Sevilay Yılman, canlı yayın programında Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu sonuçlandığını açıkladı.

‘SENİN ANNEN KENDİLİĞİNDEN DÜŞMEMİŞ’

Sevilay Yılman, canlı yayında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e seslendi.

Yılman "Tuğyan bilirkişi raporu sonuçlandı. Sonuçlarda sevineceğin şeyler yazmıyor. Sen annenin atmışsın, senin annen kendiliğinden düşmemiş göreceksin" dedi.

Öte yandan Yılman Tuğyan Ülkem'in kaçma planları yaptığını da ileri sürdü.