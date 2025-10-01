Güllü’nün sır ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kızının çığlıkları sokağı inletti

Ünlü şarkıcı Gül Tut, 28 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.

KIZININ ÇIĞLIKLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'nün penceren düşmesi sonrası kızı ve arkadaşının evden çıktığı ve komşularının kapılarını çalarak yardım istediği anlara ait görüntüler daha önce ortaya çıkmıştı.

Bu kez kızının sokağa çıktıktan sonra yaşadığı büyük şok ve 'Anne' diyerek bağırdığı çığlıklarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler, komşuları tarafından anbean kaydedildi.

