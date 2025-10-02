Güllü'nün 'Son isteği' kahretti Mattia Ahmet Minguzzi detayı dikkat çekti

Kaynak: Beyaz Magazin
Güllü'nün 'Son isteği' kahretti Mattia Ahmet Minguzzi detayı dikkat çekti

Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, Güllü’nün ölümü sevenlerini yasa boğarken, ünlü ismin ölümüne ilişkin çeşitli iddialar ortaya çıkmıştı. Güllü’nün ‘son isteği’ isimli şarkısını, geçtiğimiz yıl Kadıköy’de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için kaleme aldığı ortaya çıktı.

Güllü’nün ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken ünlü ismin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ‘Son İsteği’ isimli şarkısı ortaya çıktı. Güllü’nün bu besteyi geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir sokak pazarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için yazdığı ortaya çıktı.

309307.jpg

Güllü'nün, Minguzzi'nin 2 Ekim'de görülecek davasından önce şarkıyı bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

“GÜLLÜ’NÜN SON İSTEĞİ HERKESİ ÜZDÜ”

Güllü’nün Son İsteği isimli şarkıyı, Mattia Ahmet Minguzzi için kaleme aldığı öğrenildi.

Beyaz Magazin'de yer alan habere göre, parçanın üzerinde gizli bir şekilde çalıştığı öğrenilen Güllü’nün şarkıyı Minguzzi'nin 2 Ekim'de görülecek davasından önce şarkıyı bitirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Güllü'nün patronu serveti araştırılsın demişti! Bu kez de 6-7 milyon TL borç iddiası ortaya çıktıGüllü'nün patronu serveti araştırılsın demişti! Bu kez de 6-7 milyon TL borç iddiası ortaya çıktı

67f7b091a3644265fe0dac9f.webp

İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ:

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O karagözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler.

Son Haberler
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı