Güllü'nün 'Son isteği' kahretti Mattia Ahmet Minguzzi detayı dikkat çekti

Güllü’nün ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken ünlü ismin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ‘Son İsteği’ isimli şarkısı ortaya çıktı. Güllü’nün bu besteyi geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir sokak pazarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için yazdığı ortaya çıktı.

Güllü'nün, Minguzzi'nin 2 Ekim'de görülecek davasından önce şarkıyı bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

“GÜLLÜ’NÜN SON İSTEĞİ HERKESİ ÜZDÜ”

Güllü’nün Son İsteği isimli şarkıyı, Mattia Ahmet Minguzzi için kaleme aldığı öğrenildi.

Beyaz Magazin'de yer alan habere göre, parçanın üzerinde gizli bir şekilde çalıştığı öğrenilen Güllü’nün şarkıyı Minguzzi'nin 2 Ekim'de görülecek davasından önce şarkıyı bitirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ:

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O karagözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler.