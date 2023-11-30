Gülmekten başınızı döndürecek karikatür. Emre Ulaş çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Türkiye’de yaşayan vatandaşların AKP iktidarı döneminde enflasyon, zamlar, vergiler, asgari ücret ve bütçelerle boğuşmak zorunda kaldığını anlatan bir karikatür çizdi.
İŞTE O KARİKATÜR:
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Usta Karikatürist Emre Ulaş, iktidarın halka nasıl hizmet ettiğini mizah ve hiciv dolu bir şekilde karikatürize etti.
Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Türkiye’de yaşayan vatandaşların AKP iktidarı döneminde enflasyon, zamlar, vergiler, asgari ücret ve bütçelerle boğuşmak zorunda kaldığını anlatan bir karikatür çizdi.
İŞTE O KARİKATÜR: