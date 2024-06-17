Gülse Birsel hangi rapçilere ayar verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gülse Birsel hangi rapçilere ayar verdi

Gülse Birsel, katıldığı programda rap müziği yapan bazı isimleri eleştiri yağmuruna tuttu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan Gülse Birsel, ilginç açıklamalarda bulundu. Rap dinlediğini söyleyen 53 yaşındaki Birsel, "Yetenekli çocuklar ama hayatta bu kadar yakınmalı mıyız? Aslan gibi çocuklarınsınız, sağlık sorunlarınızdan sürekli bahsedemezsin. Problem sizde. Bu kadar sağlık sorununuz olamaz” diyerek isim vermeden eleştirilerini dile getirdi.ekran-goruntusu-2024-06-17-110745.png

Birsel’in “Boğazım kurumuş, bacaklarım ağrıyor, kafamda bir sızı, ayaklarım tutmuyor... Çok üşüyorlar. İstanbul soğuk diye şikayet ediyorlar. Burası Oslo değil, sıcak memleket. Doktora gidin ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikayet var, ee taşın aşkım" sözleriyle hangi rapçileri kastettiği ise merak konusu oldu.

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