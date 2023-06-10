Gülşen ezber bozdu. Açılsa da gündem kapansa da gündem oluyor

Sahne tarzı ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Gülşen dün akşam sevenleriyle buluştu. Kırmızı saçlarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı bu defa farklı sahne kostümüyle dikkat çekti. Spor tarzı ile herkesi şaşırtan Gülşen'in kombinine yorum yağdı.

Gülşen ezber bozdu. Açılsa da gündem kapansa da gündem oluyor

Sıklıkla gündem yaratan ünlü şarkıcı Gülşen, ODTÜ Vişnelik yaz konserinde 6 bin kişiye konser verdi. Her kıyafetiyle çok konuşulan ünlü şarkıcı bu defa spor sahne tarzıyla dikkat çekti.

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Farklı sahne kıyafetlerine alışık olduğumuz Gülşen'in bu seçimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahne tarzında değişiklik yaparak eşofman giymeyi tercih eden ünlü ismin şıkır şıkır küpeleri de dikkatlerden kaçmadı.

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Gülşen'in spor kombinine sosyal medyada; 'Ters köşenin kralını yapmış', 'Çok güzel olmuş', 'Eşofmanla mı sahneye çıkmış?', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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