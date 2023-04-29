Gülşen İspanya'ya döndü. Bayram konserleri için gelmişti

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da, ikinci günü ise KKTC'de sahne alan Gülşen, İspanya’ya geri döndü.

Gülşen İspanya'ya döndü. Bayram konserleri için gelmişti

Editör: Özlem KIRAL

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da, ikinci günü ise KKTC'de sahne alan Gülşen işi biter bitmez İspanya’ya oğlunun yanına uçtu. Posta'nın 'Pop Bizde' köşesinin yazarı Kaan Ölker, sadece konserleri için Türkiye’ye gelen Gülşen’in bir süre daha bu düzeni sürdüreceğini İspanya’da kalacağını yazdı.

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Öte yandan Gülşen, Ramazan Bayramı'nda kazandığı sahne ücretleriyle dikkat çekmişti. Bayramın birinci günü İstanbul'da, ikinci günü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde izleyici karşısına çıkan şarkıcının toplam 4.5 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.

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