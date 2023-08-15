Gülşen Nişantaşı'nda çılgına döndü

Şarkıcı Gülşen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sipariş verdiği kıyafetleri almak için modacına gelen popçu, yolda kalan bir araç nedeniyle bir süre park yerinden çıkamayınca adeta çılgına döndü.

Gülşen Nişantaşı'nda çılgına döndü

Gülşen, Nişantaşı’nda bulunan Modacı Hakan Yıldırım’a sipariş verdiği kıyafetleri almaya geldiği sırada görüntülendi.

gulsen-nisantasi-nda-cilgina-dondu-ywx8s.jpg

Gülşen, Nişantaşı’na arabasını park edince olanlar oldu. Yoldan geçen VIP araç yolun ortasında bir anda kendini kitledi ve çalışmadı. Tam da Gülşen’in arabasının park edildiği yerde bozulunca, park yerinde rehine kaldı.

gulsen-nisantasi-nda-cilgina-dondu-hgyqg.jpg

Aracını almak için gelen Gülşen deliye döndü. Bu duruma çok sinirlenen Gülşen, bunun acısını kendisini yanında bulunan bir kız çocuğu ile görüntüleyen muhabirlerden çıkardı.

gulsen-nisantasi-nda-cilgina-dondu-j57yh.jpg

Gülşen “Yeter artık çekmeyin. Çocuk var yanımda. Yetmedi mi aldığınız görüntü?” diyerek sitem etti. Gülşen’in saçlarının pembe renkli olması ve sokak stili oldukça dikkat çekti.


İlgili Haberler
Gülşen sahnede yine rahat durmadı.
Gülşen'den Ordu ve fındık fotoğrafı geldi
Şarkıcı Gülşen seçimlerden sonra ilk kez konuştu. Ülkeyi terk etmeyi düşündü mü?
Gülşen yatırımını Barcelona'ya yaptı
Öne Çıkanlar
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Karagümrük'e iki İtalyan birden Spor
Karagümrük'e iki İtalyan birden
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 55'e çıktı Dünya
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 55'e çıktı
Hatay'da bahçe yangını Güncel
Hatay'da bahçe yangını
Doğru değil ama öğünler arası çoğumuz bunu yapıyoruz Sağlık
Doğru değil ama öğünler arası çoğumuz bunu yapıyoruz
Rus askerlerinin Karadeniz’de Türk gemisine çıkış anı Güncel
Rus askerlerinin Karadeniz’de Türk gemisine çıkış anı
Hangi belirti hangi hastalığı işaret eder Sağlık
Hangi belirti hangi hastalığı işaret eder
Kolu olmayan dünya şampiyonu bisikletçiye kol saati hediye ettiler. Böyle rezillik görülmedi Spor
Kolu olmayan dünya şampiyonu bisikletçiye kol saati hediye ettiler. Böyle rezillik görülmedi