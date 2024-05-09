Gülşen ortalığı karıştırdı. 'Klip +18'e benziyor'

İddialı şovları ve seksi kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, yeni şarkısını görücüye çıkarıyor. Yaz aylarında müzik listelerini zorlayacağı iddia edilen ‘Bal’ şarkısının klibinin ön izlemesi yayınladı.

Gülşen’in Instagram’da yayınladığı kısa görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sosyal medya kullanıcıları hem Instagram’da hem de X’te ‘+ 18 film fragmanı gibi’, ‘Lady Gaga’ya benzemiş’ gibi eleştirilerde bulundu.

Bal klibinde giydiği transparan kostüm, seksi hareketleri ve tavırlarıyla kendini tekrar ettiği iddia edildi.

17 Mayıs’ta yayınlanacak Gülşen'in yeni şarkısı Bal’ın sözleri ise sosyal medyaya sızdı:

Sen bir bal, ben arı

Aradığım nektar sensin bedenimde

Yanıyorum sana, her zerremde

Dudakların ateş, tenin yılan

Zehirini bırak bende

Şehvetim bizi yakar o an