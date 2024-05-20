Yunanistan'da büyük skandal. Panathinaikoslu futbolcu Samet Akaydın'a Atatürk cezası

Fenerbahçe'nin, Panathinaikos'a kiralık olarak gönderdiği Samet Akaydın, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını içeren 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bir paylaşım yapması nedeniyle kadro dışı kaldı.

Panathinaikos yönetimi, Samet'ten bu paylaşımın kaldırılmasını talep etti.

Ancak 30 yaşındaki milli oyuncu Samet Akaydın bu isteği yerine getirmedi ve sonuç olarak takımdan ayrılmak zorunda bırakıldı.

Yaşanan bu olayın ardından Fenerbahçe Kulübü ile iletişime geçen Akaydın, Türkiye'ye geri dönüş yapma kararı aldı.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU DA YAZDI

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu da skandalı doğruladı.

Sabuncuoğlu yaptığı paylaşımda "Panathinaikos, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi. Paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı" ifadelerini kullandı.