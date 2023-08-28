Gülşen saçını boyattıktan sonra aldığı tepkilere cevap verdi

Sahne kıyafetleri ve şovları ile gündemden düşmeyen Gülşen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Alışverişe çıkarak spor kıyafetlerle ilgilenen ünlü şarkıcı, sahne çalışmaları devam ettiği için tatil yapmaya fırsat bulamadığını söyleyip, "Sürekli çalışıyorum benim tatilim sahnelerde geçiyor" dedi.

Bir süre önce saçlarını kırmızıya daha sonra da pembeye boyatan Gülşen, renkli olmayı sevdiğini belirterek saçlarıyla ilgili tepkilere "Sevmediğim bir şeyi kim yaptırabilir ki bana?" diye cevap verdi.



