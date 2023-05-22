Gülşen sahneden haykırdı: Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ile konser düzenlendi. Konserde sahne alan Gülşen, “Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli… Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Gülşen sahneden haykırdı: Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ile konser düzenlendi.

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Konyaaltı Varyantı’nda toplanan yurttaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, bazı siyasi parti temsilcileri ile milletvekillerinin de katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerden yürüyüşe katılanlara eşlik etti.

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Gülşen sahne aldı. Konser öncesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gülşen’e çiçek ve tablo hediye etti. Sahneye yeni imajıyla çıkan Gülşen, “Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli… Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti! Ne mutlu Türküm diyene!” sözleriyle büyük alkış topladı.

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