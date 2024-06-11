Gülşen son pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Özellikle sahne kıyafetleriyle ön plana çıkan ve müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen'in ayna karşısında çektiği poz, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Edis'in yerine Çeşme'de bir mekanla anlaşarak konser verecek olan Gülşen, konser öncesinde çektiği bir fotoğrafını paylaştı.

Sütyensiz ve atletini göğsüne kadar sıyırarak verdiği poz, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu.

Gülşen'in bu pozunu gören bazı kişiler, "gereksiz bir kare" olarak nitelendirirken, bazıları da pozun "anlamsız" olduğunu belirtti.

İşte o kare:

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Şarkıcı Gülşen, Haziran 2016'da aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile evlenmiş ve Ocak 2017'de oğlu Azur Benan'ı dünyaya getirmişti.