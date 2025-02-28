Gülşen'den korkutan görüntü! Yeliz Yeşilmen feryadı bastı

Kaynak: Haber Merkezi
Gülşen'den korkutan görüntü! Yeliz Yeşilmen feryadı bastı

Sahnelerde fırtına gibi esen Gülşen'in üzerinde bir eşofman, ayağında terlikler, makyajsız şekilde bir markette çekilen fotoğrafı magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Cesur kıyafetleri ve şovları ile magazin gündeminde haklı bir yer edinen Gülşen, bu kez doğal haliyle magazin gündemine oturdu.

gulsen1-001.jpg

Alışveriş yaptığı sırada görüntülenen Gülşen'in hali hayranları hem şaşırttı hem üzdü. Bazı hayranları ise bu görüntünün Gülşen'e ait olmadığını savundu.

gulsen3.jpg

Ünlü şarkıcı Gülşen'in bu görüntüsü üzerine Yeliz Yeşilmen'den de bir yorum geldi.

Her zaman fit kalan Gülşen son zamanlarda zayıflığı ile dikkat çekmeye başladı.

gulsen2.jpg

"ZAYIFLIKTAN ZAFİYETTEN HASTALIĞA GİRİŞ"

Gülşen’in bu görüntüsü, sosyal medyada hızla yayılırken Yeliz Yeşilmen’den endişe dolu bir yorum geldi. Yeliz Yeşilmen, Gülşen'in bu fotoğrafına ilişkin "Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum." diye yorum yaptı.

Son Haberler
Korku dolu gece! Çenesine silah dayayıp boşandığı eşi çağırdı
Korku dolu gece! Çenesine silah dayayıp boşandığı eşi çağırdı
Gülşen'den korkutan görüntü! Yeliz Yeşilmen feryadı bastı
Gülşen'den korkutan görüntü! Yeliz Yeşilmen feryadı bastı
AKP'li Şamil Tayyar'dan kimsenin soramadığı 'Öcalan' sorusu
AKP'li Şamil Tayyar'dan kimsenin soramadığı 'Öcalan' sorusu
Bilecik’te iki kurum topu bir birine attı o kavşak karanlıkta kaldı
Bilecik’te iki kurum topu bir birine attı o kavşak karanlıkta kaldı
Erbaa’da nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi
Erbaa’da nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi