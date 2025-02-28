Gülşen'den korkutan görüntü! Yeliz Yeşilmen feryadı bastı

Cesur kıyafetleri ve şovları ile magazin gündeminde haklı bir yer edinen Gülşen, bu kez doğal haliyle magazin gündemine oturdu.

Alışveriş yaptığı sırada görüntülenen Gülşen'in hali hayranları hem şaşırttı hem üzdü. Bazı hayranları ise bu görüntünün Gülşen'e ait olmadığını savundu.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in bu görüntüsü üzerine Yeliz Yeşilmen'den de bir yorum geldi.

Her zaman fit kalan Gülşen son zamanlarda zayıflığı ile dikkat çekmeye başladı.

"ZAYIFLIKTAN ZAFİYETTEN HASTALIĞA GİRİŞ"

Gülşen’in bu görüntüsü, sosyal medyada hızla yayılırken Yeliz Yeşilmen’den endişe dolu bir yorum geldi. Yeliz Yeşilmen, Gülşen'in bu fotoğrafına ilişkin "Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum." diye yorum yaptı.