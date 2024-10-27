Gülşen’i yıkan ölüm haberi! Kalp krizi geçirdi

‘Bangır Bangır’ ‘Of Of’ ‘Kardan Adam’ gibi şarkılarıyla pop müzik denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu konser için gittiği Gürcistan’da ölüm haberiyle yıkıldı.

Gürcistan'ın Batum kentinde konser veren 48 yaşındaki Gülşen, babası Aslan Bayraktar'ın ölüm haberini öğrenince apar topar İstanbul'a geri döndü.

Gülşen babası Aslan Bayraktar'ın ölüm sebebi belli oldu. Şarkıcının babası Aslan Bayraktar, Gaziantep'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Aslan Bayraktar'ın cenazesi 28 Ekim 2024 Pazartesi günü memleketi Ordu'nun Yemişli Mahallesi'nde toprağa verilecek.