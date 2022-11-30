30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rusların zorla askere alıp savaştırdığı Kırım Türklerinin annelerine söylediği türkü. Türküyü Gülsüm Khalilova söyledi

Rusların zorla askere alıp savaştırdığı Kırım Türklerinin annelerine söylediği türkü. Türküyü Gülsüm Khalilova söyledi

Rusya-Ukrayna Savaşında yaptığı paylaşımlar ile dikkati çeken Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova Rus-Japon savaşında zorla Rus ordusuna alınıp savaşa gönderilen Kırımlı Tatar gençleri için yazılmış bir türküyü seslendirdi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:00
Takip Et

Gülsüm Khalilova Rusların zorla askere alıp savaştırdığı Kırım Türkleri için yazılan türküyü seslendirdi

Rusların zorla askere alıp savaştırdığı Kırım Türklerinin annelerine söylediği türkü. Türküyü Gülsüm Khalilova söyledi
+
Aa
-

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova Rus-Japon savaşında zorla Rus ordusuna alınıp zorla savaşa gönderilen Kırımlı Tatar gençleri için yazılmış bir türküyü seslendirip Twitter hesabından paylaştı.

Khalilova, videoyu "Rus-Japon savaşında zorla Rus ordusuna alınıp ölüme gönderilen Kırım Tatar gençleri için yazılmış Türkü...Zor zamanlarda acıyı anlatmak için ortaya böyle Türküler çıkıyor" notu ile yayınladı.

1904-1905 Rus-Japon Savaşı adıyla bilinen savaşta Rusya İmparatorluğu Japonlarla savaşmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan binlerce askeri Uzak Doğu'ya göndermişti. Bu askerlerin içinde Rusya İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan pek çok Türk-Müslüman da bulunuyordu. Onların arasında önemli ölçüde Kırım Tatar askerleri de vardı. Japonların galibiyeti ile sona eren bu savaş sırasında yaşananlar Kırım Tatar halk edebiyatı ürünlerine, özellikle de türkülere konu olmuştu. 

Japon-Rus Savaşı, Japonya'nın Rusya'yı Uzak Doğu'daki yayılmacı politikadan vazgeçmek zorunda bıraktığı askeri bir savaş olarak tarihe geçti. Kore ve Mançurya üzerindeki nüfuz çekişmesinden kaynaklanan savaşın önemli sonuçlarından biri, ilk kez bir Asya devletinin modern çağda bir Avrupa devletini yenilgiye uğratmasıydı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ruslar niye bu kadar yayıldı?
30.11.2022 11:13
Demek ki Tatarlar birbirine girdi, kul hakkı yediler. Hurafelere daldılar. Ahlaken zaafa düştüler. Allah da bir zalimi başka bir zalimle cezalandırdı.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
2
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
4
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
6
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
7
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.