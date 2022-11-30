Rusların zorla askere alıp savaştırdığı Kırım Türklerinin annelerine söylediği türkü. Türküyü Gülsüm Khalilova söyledi

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova Rus-Japon savaşında zorla Rus ordusuna alınıp zorla savaşa gönderilen Kırımlı Tatar gençleri için yazılmış bir türküyü seslendirip Twitter hesabından paylaştı.

Khalilova, videoyu "Rus-Japon savaşında zorla Rus ordusuna alınıp ölüme gönderilen Kırım Tatar gençleri için yazılmış Türkü...Zor zamanlarda acıyı anlatmak için ortaya böyle Türküler çıkıyor" notu ile yayınladı.

1904-1905 Rus-Japon Savaşı adıyla bilinen savaşta Rusya İmparatorluğu Japonlarla savaşmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan binlerce askeri Uzak Doğu'ya göndermişti. Bu askerlerin içinde Rusya İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan pek çok Türk-Müslüman da bulunuyordu. Onların arasında önemli ölçüde Kırım Tatar askerleri de vardı. Japonların galibiyeti ile sona eren bu savaş sırasında yaşananlar Kırım Tatar halk edebiyatı ürünlerine, özellikle de türkülere konu olmuştu.

Japon-Rus Savaşı, Japonya'nın Rusya'yı Uzak Doğu'daki yayılmacı politikadan vazgeçmek zorunda bıraktığı askeri bir savaş olarak tarihe geçti. Kore ve Mançurya üzerindeki nüfuz çekişmesinden kaynaklanan savaşın önemli sonuçlarından biri, ilk kez bir Asya devletinin modern çağda bir Avrupa devletini yenilgiye uğratmasıydı.