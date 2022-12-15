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Gülüş estetiği neden yaptırılıyor?

Uzmanlar, son dönemde artan gülüş estetiği operasyonlarının kişilerin daha çok özgüven kazanmak için yaptırdıklarını açıkladı ve bilgiler verdi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 13:41
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Gülüş estetiği neden tercih ediliyor?

Gülüş estetiği neden yaptırılıyor?
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Estetik uzmanı Gökhan Oskay ve İbrahim Halil Turan, gülüş estetiğinin insanlar üzerindeki etkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Gülüş estetiğinin daha çok özgüven için yaptırıldığının altını çizen Gökhan Oskay, ''Başvuran hastalar hakkında yapmış olduğumuz bir çalışmaya göre her 3 hastadan 2 sinin gülüş tasarımını özgüven artırmak için yaptırdığı bilgisine ulaştık. Gülüş tasarımı özgüven artırdığı gibi kişiye özgü bir tasarım olarak planlanmalı. Kişi özel olduğunda da kişinin sadece fiziksel ve biyolojik durumları değil. Kişinin mesleği, kültür seviyesi, yaşam tarzı, yaşadığı ülke ve şehir, hayata bakış açısı gibi birçok konu da göz önünde bulundurulmalıdır. Gülüş Estetiği sadece yan yana gelen sıralı beyaz dişlerden ibaret olmamalıdır'' diye konuştu.

İbrahim Halil Turan ise ''Hastalarımızın birçoğu gülüş tasarımlarında kişiye özel yakalamış olduğumuz başarıdan haberdar oldukları için bizi tercih ediyor'' dedi.

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Ömer KARACAN
15.12.2022 13:47
Allah rahmet eylesin, Gata neden kapatıldı.  
 
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